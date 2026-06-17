Представлен портативный моющий пылесос Dreame N20 Steam

Dreame анонсировала портативное устройство 2-в-1 — моющий пылесос N20 Steam, предназначенного для тщательной очистки различных поверхностей. Эта инновационная модель объединяет в себе обработку паром, достигающим 100 °C, использование горячей воды (70 °C), мощное всасывание в 17 000 Па и комплект насадок, позволяющих эффективно справляться как с мягкой мебелью и коврами, так и с твердыми покрытиями на кухне и в ванной. В отличие от многих других компактных моющих пылесосов, которые в основном предназначены для чистки текстиля, Dreame N20 Steam совмещает функционал пылесоса для мебели и ковров с возможностями пароочистителя для твердых поверхностей.

Данное устройство отлично подходит для уборки таких предметов, как диваны, ковровые покрытия, шторы и салоны автомобилей. Кроме того, оно эффективно справляется с очисткой вытяжек, швов между плиткой, раковин, вентиляционных решеток и других мест, куда сложно добраться. Dreame N20 Steam уже доступен для покупки в России. Рекомендованная производителем розничная стоимость устройства составляет 17 990 рублей. Однако, до 29 июня текущего года на официальном сайте компании действует специальное предложение — цена 15 990 рублей. Новинку также можно приобрести в фирменных магазинах Dreame и у официальных партнеров-ритейлеров.