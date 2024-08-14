Представлены наушники Google Pixel Buds Pro 2

Компания Google представила беспроводные наушники Pixel Buds Pro 2, которые появятся в продаже 26 сентября по впечатляющей цене в 230 долларов. Новинка характеризуется 11-мм динамическими драйверами с поддержкой пространственного звука, процессором Google Tensor A1, улучшенной в два раза системой активного шумоподавления, уменьшенным и облегченным на 27% и 24% корпусом, который доступен в четырех расцветках, автономностью 12 часов, 8 часов с активированным ANC и до 48 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой беспроводной зарядки, управлением через фирменное приложение и интеграцией с фирменным искусственным интеллектом Gemini AI.

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