Представлен недорогой флагман Redmi K20 Pro

Xiaomi представила по-настоящему флагманский смартфон Redmi K20 Pro. Новинка оснащена высокопроизводительным Snapdragon 855 компании Qualcomm, который также можно найти в Galaxy S10, OnePlus 7 Pro и LG G8 ThinQ. Для эффективного отвода тепла используется 8-слойный графитовый 3D-лист.

Производитель оснастил Redmi K20 Pro 6.39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340x1080 и соотношением сторон 19,5:9, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой на 48 МП, 13 МП и 8 Мп, а также батареей ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядкой мощностью 27 Вт.

В смартфоне установлен выдвижной модуль, в котором находится 20-мегапиксельная селфи-камера. Смартфон поставляется с 6 Гбайт ОЗУ и 64-Гбайт накопителем, также будет продаваться версия с 6/128 Гбайт памяти. Также была подготовлена ​​модель с 8 ГБ ОЗУ с объемом памяти 128 или 256 ГБ. При этом слота под карту microSD в устройстве нет.

Redmi K20 Pro запускается 1 июня и на старте будет ограничен китайским рынком. Стоимость базовой версии Redmi K20 Pro 6/64 Гб составит $ 362, модель 6/128 ГБ обойдется в $ 377, а варианты на 8/128 ГБ и 8/256 ГБ $ 405 и $ 434.