Представлен недорогой камерофон Xiaomi CC9

Компания Xiaomi представила молодежный смартфон CC9, который, как и предполагалось, оказался немного упрощенной версией флагмана Xiaomi CC9. Новинку оснастили восьмиядерным процессором Snapdragon 710, 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев, максимальной яркостью 600 кд/кв.м, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с главным модулем Sony IMX586 на 48 Мп, модулем NFC, ИК-излучателем, поддержкой звука Hi-Res HD и технологии Game Turbo 2.0, а также аккумулятором на 4030 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить 260 долларов, а вариант с 6/128 ГБ памяти обойдется в 290 долларов.