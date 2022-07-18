Представлен недорогой ноутбук Infinix INBook X1 Neo

Компания Infinix пополнила ассортимент ноутбуков моделью INBook X1 Neo, которая появится в индийской продаже по цене в 313 долларов. Новинка характеризуется 10-нанометровым 4-ядерным процессором Intel Celeron N5100 с тактовой частотой 2800 МГц и графическим адаптером Intel UHD Graphics, корпусом массой 1,24 кг, 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и яркостью 300 кд/м2, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ, батареей ёмкостью 50 Втч, поддержкой зарядки мощностью 45 Вт, двумя интерфейсами USB, двумя USB-C, одним HDMI и слотом для карт памяти SD.

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