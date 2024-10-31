Представлен недорогой ноутбук Mechrevo Unbounded 14S на Core i5-13420H

Компания Mechanical Revolution пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Unbounded 14S, которая основана на 8-ядерном 12-поточном процессоре Intel Core i5-13420H с тактовой частотой до 4,6 ГГц. Новинка также характеризуется 16 ГБ оперативной памяти DDR5, расширяемой до 64 ГБ, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, расширяемой до 4 ТБ, 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 точек (формат Full HD), частотой обновления изображения 60 Гц и 45-процентным покрытием цветового пространства NTSC, корпусом Unibody из анодированного алюминия массой 1,39 кг и толщиной 17,3 мм, батареей ёмкостью 60 Втч, интерфейсом HDMI 1.4, а также портами USB 3.2 Type-C, USB-A 3.2 Gen 1 и USB-A 2.0. Цена ноутбука на домашнем для производителя китайском рынке составляет 435 долларов.