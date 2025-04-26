Представлен недорогой ноутбук WIKO Hi MateBook D16 2025

Компания WIKO выпустила в Китае ноутбук Hi MateBook D16 2025, который базируется на восьмиядерном процессоре Intel Core 5-210H с тактовой частотой до 4,8 ГГц. Новинку также оснастили 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым экраном с разрешением Full HD, кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 300 нит, статической контрастностью 1200:1, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, корпусом массой 1,72 кг и толщиной 1,8 см, клавиатурой с цифровым блоком, батареей ёмкостью 70 Втч, поддержкой 65-Вт проводной зарядки, портами USB-C 3.2 Gen1, USB-A 3.2 Gen1 и USB-A 2.0, интерфейсом HDMI 1.4 и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена ноутбука на местном рынке составляет эквивалент 615 долларов.