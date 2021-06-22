Представлен недорогой смартфон Blackview A100

Компания Blackview пополнила ассортимент смартфонов моделью Blackview A100, который оценен в 250 долларов, но до 3 июля будет доступен по сниженной цене в 140 долларов. Новинка получила восьмиядерную платформу MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной памяти DDR4 и 128 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 12-Мп (сенсор Sony IMX362), 8 Мп (сверхширик) и датчик глубины сцены, предустановленную оболочку Doke OS 2.0 на основе Android 11, 6,67-дюймовый экран с разрешением Full HD+, модуль NFC для бесконтактной оплаты, батарею ёмкостью 4280 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 18 Вт и боковой сканер отпечатков пальцев.