Представлен недорогой смартфон Blackview A100

Компания Blackview пополнила ассортимент смартфонов моделью Blackview A100, который оценен в 250 долларов, но до 3 июля будет доступен по сниженной цене в 140 долларов. Новинка получила восьмиядерную платформу MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной памяти DDR4 и 128 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 12-Мп (сенсор Sony IMX362), 8 Мп (сверхширик) и датчик глубины сцены, предустановленную оболочку Doke OS 2.0 на основе Android 11, 6,67-дюймовый экран с разрешением Full HD+, модуль NFC для бесконтактной оплаты, батарею ёмкостью 4280 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 18 Вт и боковой сканер отпечатков пальцев.

Комментарии и отзывы Blackview A100
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