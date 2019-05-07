Представлен недорогой смартфон Honor 20 Lite

Компания Huawei представила смартфон Honor 20 Lite, который появится в продаже в некоторых европейских странах уже 15 мая. Его цена составила 250 евро. Новинку оснастили 6,21-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, фирменным процессором Kirin 710, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с главным модулем на 24 Мп, 8 Мп ультраширокоугольным модулем и 2 Мп модулем для размытия фона, фронтальной камерой на 24 Мп, расположенной в каплевидном вырезе, аккумулятором на 3400 мАч без поддержки быстрой зарядки, сканером отпечатков пальцев, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с интерфейсом EMUI 9.0.