Представлен недорогой смартфон Honor 9X Pro, с батареей на 4000 мАч

На пресс-конференции All-Scenario Intelligence бренд Honor анонсировала европейскую версию 9X Pro.

Honor 9X Pro оснащен Kirin 810, 7 нм SoC, который включает в себя ARM Mali-G52 MP6 GPU и восемь процессорных ядер. Объем памяти составляет 256 ГБ UFS 2.1 и 6 ГБ оперативной памяти. Также оснащен 6,59-дюймовым IPS-дисплеем «FullView», который изначально работает с разрешением 2,340 x 1080. Дисплей имеет плотность пикселей 391 PPI и имеет сертификат TÜV Rheinland. Основой смартфона является батарея емкостью 4000 мАч, которая поддерживает до 10 Вт зарядки через порт USB 2.0 Type-C и также устройство оснащено боковым датчиком отпечатков пальцев.

Одним из основных достоинств Honor 9X Pro являются его камеры. Устройство оснащено тремя датчиками, основным 48-мегапиксельным датчиком, расположенным сзади, с апертурой f / 1,8 и размером пикселя 1,6 мкм. Также имеется сверхширокоугольный датчик f / 2.4 на 8 Мп с углом обзора 120 ° и датчик глубины 2 Мп и фронтальной камерой на 16 Мп. Устройство не будет поставляться с предустановленным Сервисом Google.