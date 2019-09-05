Представлен недорогой смартфон Honor Play 3

Компания Honor представила недорогой смартфон Honor Play 3, одной из главных особенностей которого стала тройная камера с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Новинку также оснастили 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и отверстием для 8 Мп фронтальной камеры, фирменным восьмиядерным процессором Kirin 710, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, а также синей, красной и чёрной расцветками. Смартфон появится в продаже 17 сентября в версии с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти за 139 долларов и в вариантах на 4/128 ГБ и 6/64 ГБ за 182 доллара.