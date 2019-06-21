Представлен недорогой смартфон Huawei Nova 5i

Помимо смартфонов Nova 5 и Nova 5 Pro компания Huawei представила сегодня смартфон Nova 5i. Новинку оснастили 6,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, фирменным восьмиядерным процессором Kirin 710, четверной основной камерой с главным датчиком на 24 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп, 2 Мп камерой для макросъемки и 2 Мп датчиком для измерения глубины, фронтальной камерой на 32 Мп, 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт. Смартфон появится в продаже 28 июня по цене 290 и 320 долларов в зависимости от версии.