Представлен недорогой смартфон Infinix Hot 11 2022

На индийский рынок вышел недорогой смартфон Infinix Hot 11 2022. В основе Infinix Hot 11 2022 лежит Unisoc T610, экран IPS диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 550 кд/м2. Фронтальная камера на 8 МП, а основная камера представлена датчиками с разрешением 13 МП и 2 МП.

Есть боковой сканер отпечатков пальцев, а емкость аккумулятора составила 5000 мАч. Новинка работает под управлением XOS 10 Lite на базе Android 11.

Продажи Infinix Hot 11 2022 года на индийском рынке стартуют 21 апреля. Версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ стоит 9151 рупий (120 долларов).