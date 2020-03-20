Представлен недорогой смартфон Nokia 5.3 с квадрокамерой

2020-03-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nokia 5.3 ; [179]
Компания HMD Global представила смартфон Nokia 5.3, который относится к сегменту среднебюджетных устройств. Новинка получила 6,55-дюймовый дисплей с невысоким разрешением 720:1600 пикселей, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 13 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, сканер отпечатков пальцев на задней панели, восьмиядерный процессор Snapdragon 665, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 10 в рамках программы Android One. Аппарат выйдет в бирюзовой, графитовой и песочной расцветках во втором квартале года по цене в 189 евро за базовую версию.


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