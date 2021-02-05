Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M12

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M12, одной из главных особенностей которого стал аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Новинка также оснастили 6,5-дюймовым экраном Infinity-V с разрешением HD+, восьмиядерной платформой с тактовой частотой до 2,0 ГГц, 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт, портом USB Type-C, боковым сканером отпечатков пальцев, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъемом для наушников, размерами 164,0:75,9:9,7 мм и массой 221 г. Цена смартфона будет объявлены позже.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M12
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