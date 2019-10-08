Представлен недорогой смартфон Sharp S7

Корпорация Sharp представила смартфон S7, который участвует в программе Android One и потому оснащается чистой операционной системой Android 10. Новинка также характеризуется восьмиядерным чипсетом Snapdragon 630 с частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 508, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, 5,5-дюймовым IGZO-дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, 12-Мп основной камерой, 8 Мп фронтальной камерой, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенями IPX5/IPX8 и IP6XЮ портом USB Type-C и аккумулятором ёмкостью 4000 мАч. Размеры смартфона равны 47,0:70,0:8,9 мм, а масса – 167 граммов. Цена новинки пока не сообщается.