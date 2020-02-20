Представлен недорогой смартфон Sony Xperia L4

Компания Sony нежданно-негаданно представила смартфон Sony Xperia L4, который внешне сильно похож на топовый Sony Xperia 1, но имеет более простые параметры. Итак, аппарат оснастили 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и вытянутым соотношением сторон 21:9, бюджетным 12-нанометровым восьмиядерным процессором MediaTek Helio P22, 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3580 мАч, поддержкой быстрой зарядки, тройной основной камерой на 13, 5 и 2 Мп, фронтальной 8 Мп, 3,5-разъемом для наушников, а также черной и синей расцветками корпуса. Смартфон должен появиться в продаже этой весной, но его цена пока не сообщается.