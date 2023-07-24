Представлен необычный мини-ПК Khadas Mind

Компания Khadas пополнила ассортимент компактных ПК моделью Mind, которую уже успели прозвать «портативной рабочей станцией нового поколения». Итак, перед нами корпус с размерами 146:105:20 мм и массой 450 граммов. Он оснащается 12-ядерным 16-поточным процессором Intel Core i7-1360P, 32 ГБ оперативной памяти, двумя твердотельными накопителями M.2, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, динамиками, батареей ёмкостью 5,55 Втч, тремя разъемами USB 3.2 Gen1 и двумя HDMI 2.0, портом RJ45, интерфейсом USB-C и слотом для карт памяти SD.

Главной же особенностью новинки являются подключаемые модули. Один представляет собой внешний графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 4060, второй док-станцию с дополнительными интерфейсами, а третий и вовсе портативный монитор с клавиатурой, который превращает Mind в ноутбук. Когда ПК появится в продаже и сколько будет стоить, пока не раскрывается.