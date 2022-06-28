Представлен необычный ноутбук MNT Pocket Reform

Сетевые источники сообщили о выходе ноутбука MNT Pocket Reform, который удивляет своими габаритами и начинкой. Новинка характеризуется корпусом из анодированного алюминия или переработанного пластика (на выбор) толщиной 45 мм, ортолинейной клавиатурой, однокристальной системой NXP i.MX8M Plus, которую можно снять и поставить одно из других решений (NXP Layerscape LS1028A, Raspberry Pi CM4, Pine SOQuartz RK3566 или FPGA AMD/Xilinx Kintex-7), 4 или 8 ГБ оперативной памяти, 7-дюймовым экраном с разрешением Full HD, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, опциональным модемом 4G или 5G, до 128 ГБ флеш-памяти, слотом для SSD, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 8000 мАч, двумя разъемами USB-C, по одному Industrial Ethernet и micro-HDMI, а также поддержкой Debian GNU/Linux, Arch, Ubuntu, Void, Plan 9, Genode и OpenBSD. Цена устройства пока не раскрывается.

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