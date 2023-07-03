Представлен необычный ноутбук OneMix 5

Компания One Book пополнила ассортимент ноутбуков моделью OneMix 5, которая легко превращается в планшет. Новинку оснастили 10-ядерным 12-поточным чипом Intel Core i7-1250U с тактовой частотой до 4,7 ГГц, 16 или 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5-5200, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью до 4 ТБ, 10,1-дюймовым LTPS-экраном с разрешением 2560:1600, поддержкой сенсорного ввода и стилуса с 4096 уровнями давления, батареей ёмкостью 41,8 Втч, адаптером питания мощностью 65 Вт, клавиатурой с подсветкой, стереодинамиками с настройкой от Harman Kardon, интерфейсами USB4 Type-C, USB 3.2 Type-C и USB 3.2 Type-A, 3,5-мм гнездом для наушников, слотом для карт памяти MicroSD, а также адаптерами беспроводной связи WiFi 6E и Bluetooth 5.2. Цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.