Представлен необычный портативный монитор с двумя дисплеями

Компания UPerfect официально выпустила в продажу новый портативный монитор, который использует два 15,6-дюймовых дисплея в форм-факторе книги. Компания говорит, что её решение под названием UStation Delta идеально подходит для расширения рабочей области ноутбуков и компьютеров, а встроенная регулируемая подставка и опция крепления VESA позволяет использовать решение буквально в любых сценариях. Портативные мониторы идеальны для тех, кто постоянно находится в дороге. Более того, разработчики считают, что монитор UPerfect UStation Delta представляет собой отличный компромисс между стационарным монитором и портативным решением, потому что у любого решения есть свои недостатки.

Каждый из двух 15,6-дюймовых дисплеев с матрицей IPS получил разрешение 1920x1080 пикселей и в результате конструкция весит 1,55 кг — это весьма внушительно. Одной из причин такого веса, вероятно, является встроенный аккумулятор на 10 800 мАч, который, как утверждает производитель, обеспечивает время автономной работы от 3 до 4 часов. Также компания отметила, что дисплеи имеют яркость 300 нит и охватывают 100% цветового пространства sRGB, но пока что продавать новинку планируют только в США. Возможно, компания сможет улучшить ситуацию и расширит рынок в ближайшем будущем, но, в любом случае, это крайне интересное решение для тех, кто постоянно куда-то ездит и при этом хочет иметь под рукой множество мониторов для комфортной работы. В этом плане есть всё необходимое.