Представлен неттоп ASUS ExpertCenter PN52

Компания ASUS представила неттоп ExpertCenter PN52, который работает под управлением операционной системы Windows 11 Pro или Windows 11 Home. Новинка характеризуется процессорами AMD Ryzen 5000H (6-ядерный Ryzen 5 5600H с частотой 3,3–4,2 ГГц, 8-ядерный Ryzen 7 5800H с 3,2–4,4 ГГц или 8-ядерный Ryzen 9 5900HX с 3,3–4,6 ГГц), встроенной графикой Radeon, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем M.2 NVMe PCIe 3.0 объемом до 1 ТБ, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, сетевым контроллером 2.5G LAN, звуковым кодеком Realtek ALC3251 HD, размерами 120:130:58 мм, массой 1 кг, одним разъемом USB 3.2 Gen1 Type-C, двумя USB 3.2 Gen1 и аудиогнездом спереди, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом USB 3.2 Gen2, двумя USB 3.2 Gen1 и одним USB 3.2 Gen2 Type-C, а также гнездом для сетевого кабеля сзади. Цена и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.