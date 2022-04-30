Представлен неттоп Chuwi RZBox 2022 на Ryzen 7 5800H

Компания Chuwi пополнила ассортимент компактных ПК моделью RZBox 2022, которая появится в продаже по цене от 700 долларов. Новинка характеризуется металлическим корпусом с размерами 188:178:61 мм и объёмом два литра, 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 5800H с тактовой частотой от 3,2 ГГц до 4,4 ГГц и графическим ускорителем Radeon Vega 8, 16 ГБ ОЗУ DDR4-3200 (можно расширить до 64 ГБ), твердотельным накопителем М.2 2280 на 512 ГБ, слотом для второго модуля М.2 2280, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, двухпортовым сетевым контроллером Ethernet, разъемами HDMI 2.0, DisplayPort и D-Sub, двумя портами USB 3.0 и тремя портами USB 2.0, интерфейсом USB Type-C, аудиогнездами и поддержкой ОС Windows 10, Windows 11 и Linux.

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