Представлен неттоп ECS SF110 Q470 на Intel Comet Lake

Компания ECS представила неттоп SF110 Q470, основанный на аппаратной платформе Intel Comet Lake. Новинка характеризуется корпусом объемом 1,19 литра, размерами 205:176:33 мм, поддержкой процессоров Core 10-го поколения в исполнении LGA 1200 с показателем TDP 35 или 65 Вт, возможностью установки двух модулей оперативной памяти SO-DIMM DDR4-2933 до 64 ГБ, одного 2,5-дюймового накопителя и одного твердотельного модуля M.2 2280 SATA/PCIe SSD, сетевым контроллером Gigabit LAN, модулем беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax / Bluetooth 5.1 в качестве опции, аудиогнёздами, двумя портами USB 3.2 Gen2 и одним USB 3.2 Gen2 Type-C спереди, двумя интерфейсами DisplayPort, по одному HDMI и D-Sub, четырьмя портами USB 3.2 Gen1, последовательным портом и гнездом для сетевого кабеля сзади.