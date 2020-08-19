Представлен неттоп Lenovo IdeaCentre Mini 5i на Intel Comet Lake

Компания Lenovo пополнила ассортимент неттопов моделью IdeaCentre Mini 5i, которая подойдет для работы в качестве домашнего мультимедийного центра. Новинка характеризуется корпусом с габаритами 194:182,4:40 мм, массой 1,5 кг, питанием через внешний сетевой блок, процессорами Intel Comet Lake вплоть до восьмиядерного чипа Core i7-10700T с тактовой частотой до 4,5 ГГц и графикой Intel UHD 630, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем ёмкостью до 512 ГБ или жёстким диском вместимостью до 2 ТБ, модулями Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, сетевым Ethernet-контроллером, портами USB 3.1 Type-C и USB 3.1 Type-A, интерфейсом HDMI и предустановленной операционной системой Windows 10 Home. Неттоп появится в продаже в сентябре по цене от 500 евро.

Комментарии и отзывы Lenovo IdeaCentre Mini 5i
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