Представлен неттоп Zotac ZBox CI331

Компания Zotac пополнила ассортимент мини-ПК моделью ZBox CI331 nano, которая оснащается аппаратной платформой Intel Jasper Lake. Новинку оснастили четырехъядерным чипом Celeron N5100 с тактовой частотой от 1,1 ГГц до 2,8 ГГц и графикой Intel UHD Graphics, корпусом с размерами 127,8:126,8:56,8 мм, отверстиями для отвода тепла ввиду отсутствия активной системы охлаждения, возможностью установить два модулями оперативной памяти DDR4-2933/2666 SO-DIMM до 16 ГБ и один 2,5-дюймовый накопитель с интерфейсом SATA 3.0, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5, двухпортовым сетевым контроллером Gigabit Ethernet, слотом для карты SD/SDHC/SDXC, аудиоразъемами, портами USB 3.0 и USB 3.0 Type-C, разъемами HDMI 2.0b, DisplayPort 1.2 и D-Sub, двумя портами USB 3.1, портом USB 2.0 и гнёздами для сетевых кабелей. Цена и дата начала продаж неттопа будут объявлены позже.