Представлен неттоп Zotac ZBox CI331

Компания Zotac пополнила ассортимент мини-ПК моделью ZBox CI331 nano, которая оснащается аппаратной платформой Intel Jasper Lake. Новинку оснастили четырехъядерным чипом Celeron N5100 с тактовой частотой от 1,1 ГГц до 2,8 ГГц и графикой Intel UHD Graphics, корпусом с размерами 127,8:126,8:56,8 мм, отверстиями для отвода тепла ввиду отсутствия активной системы охлаждения, возможностью установить два модулями оперативной памяти DDR4-2933/2666 SO-DIMM до 16 ГБ и один 2,5-дюймовый накопитель с интерфейсом SATA 3.0, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5, двухпортовым сетевым контроллером Gigabit Ethernet, слотом для карты SD/SDHC/SDXC, аудиоразъемами, портами USB 3.0 и USB 3.0 Type-C, разъемами HDMI 2.0b, DisplayPort 1.2 и D-Sub, двумя портами USB 3.1, портом USB 2.0 и гнёздами для сетевых кабелей. Цена и дата начала продаж неттопа будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Zotac ZBox CI331
Обзор AeroCool Gladiator Duo. Корпус с управляемой подсветко...
Обзор AeroCool Gladiator Duo. Корпус с управляемой подсветкоСегодня поделимся опытом сборки системы для игр в корпусе AeroCool Gladiator Duo. Это новинка, представле...
Представлен мини-ПК MSI Cubi NJSL ...
Представлен мини-ПК MSI Cubi NJSL Компания MSI пополнила ассортимент неттопов моделью Cubi N JSL, которая основана на чипах Intel Celeron N...
Представлен неттоп Zotac Zbox Nano С...
Представлен неттоп Zotac Zbox Nano СКомпания Zotac пополнила ассортимент мини-ПК Barebone-моделью Zbox Nano C-серии, которая получила корпус ...
Корпус IN WIN 309 Gaming Edition предлагает встроенные игры ...
Корпус IN WIN 309 Gaming Edition предлагает встроенные игры IN WIN представила корпус 309 Gaming Edition с встроенными играми MAGI JUMP, RACING и BLOX. ...
ПК-корпус Corsair iCUE 7000X RGB оценен в $330...
ПК-корпус Corsair iCUE 7000X RGB оценен в $330Компания Corsair представила компьютерный корпус iCUE 7000X RGB, который ориентирован на создание стильно...
Представлен компактный корпус Jonsbo N1...
Представлен компактный корпус Jonsbo N1Компания Jonsbo представила компьютерный корпус N1, который предназначен для создания компактной системы....
Представлен компактный ПК-корпус Xigmatek HFX...
Представлен компактный ПК-корпус Xigmatek HFXКомпания Xigmatek пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью HFX, которая предназначена для создания компа...
Обзор ABKONCORE C700. Недорогой корпус со стеклом и подсветк...
Обзор ABKONCORE C700. Недорогой корпус со стеклом и подсветкТестируемый сегодня корпус ABKONCORE C700 относится к недорогому ценовому сегменту. Выполнен он в типораз...
Обзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборокОбзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборок
Обзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкойОбзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкой
Обзор THERMALTAKE THE TOWER 100 White (CA-1R3-00S6WN-00). Корпус для игровой miniITX сборкиОбзор THERMALTAKE THE TOWER 100 White (CA-1R3-00S6WN-00). Корпус для игровой miniITX сборки
Обзор DEEPCOOL MACUBE 110 White. Лучший Mini-Tower корпус до 5000Обзор DEEPCOOL MACUBE 110 White. Лучший Mini-Tower корпус до 5000
Обзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкойОбзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor