Представлен неттоп Zotac Zbox Nano С

Компания Zotac пополнила ассортимент мини-ПК Barebone-моделью Zbox Nano C-серии, которая получила корпус объемом 1,8 литра. Новинка характеризуется чипами Tiger с TDP 28 Вт (2-ядерный Core i3-1115G4 с тактовой частотой от 1,7 до 4,1 ГГц), 4-ядерный Core i5-1135G7 с частотами 2,4 до 4,2 ГГц или 4-ядерный Core i7-1165G7 от 2,8 до 4,7 ГГц), двумя слотами для ОЗУ DDR4-3200 до 64 ГБ, пассивной системой охлаждения, отверстиями в корпусе для отвода тепла, поддержкой одного твердотельного накопителя M.2 PCIe x4 и одного 2,5-дюймового SSD или HDD (SATA), четырьмя портами USB 3.1, одним USB 2.0, интерфейсом Thunderbolt 4, двумя гигабитными LAN, адаптерами Wi-Fi 5 и Bluetooth 5, разъемом для карт памяти SD, интегрированной графикой Intel Iris Xe, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также поддержкой ОС Windows 10 и Linux.