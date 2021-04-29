Представлен неттоп-корпус Akasa Newton TN

Компания Akasa пополнила ассортимент корпусов моделью Newton TN для компьютеров Intel NUC поколения Tiger Canyon. Новинка характеризуется размерами 176,6:200:53,6 мм, алюминиевым исполнением, ребристой поверхностью для отвода тепла, пространством для 2,5-дюймового накопителя толщиной не более 9,5 мм, двумя разъемами USB 3.2 и двумя USB 2.0, двумя интерфейсами HDMI, портами USB 3.2 Type-A и USB 2.0 Type-A, двумя USB Type-C, разъёмом для сетевого кабеля и последовательного порта. Корпус совместим с платами UCFF (4" на 4"): NUC11TNKi3, NUC11TNHi3, NUC11TNBi3, NUC11TNKi5, NUC11TNHi5, NUC11TNBi5, NUC11TNKv5, NUC11TNHv5, NUC11TNBv5, NUC11TNKi7, NUC11TNHi7, NUC11TNBi7, NUC11TNKv7, NUC11TNHv7 и NUC11TNBv7.

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