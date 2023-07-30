Представлен низкопрофильный кулер DeepCool AN600

Компания DeepCool пополнила ассортимент процессорных охладителей моделью AN600, которая оценена в 55 долларов. Новинка характеризуется высотой всего 67 мм в горизонтальной ориентации (радиатор и вентилятор расположены параллельно материнской плате), шестью тепловыми трубками с возможностью отводить до 180 Вт мощности, 120-мм вентилятором, вращающимся со скоростью 500-1850 об/мин, шумом не более 24 дБА, воздушным потоком до 72 м3/ч, размерами 122:120:67 мм, массой 628 граммов и совместимостью с чипами Intel в исполнении LGA1700/1200/1151/1150/1155 и AMD AM5/AM4.