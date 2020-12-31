Представлен ноутбук ASUS Adolbook13 2021

Компания ASUS пополнила ассортимент компактных ноутбуков моделью Adolbook13 2021, которая может похвастаться цельнометаллическим корпусом с закаленным зеркальным логотипом. Новинку также оснастили чипом Intel Core i5 -1135G7 одиннадцатого поколения, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X-4266, твердотельным накопителем SSD M.2 вместимостью 512 ГБ, улучшенным вентилятором Cicada с тремя скоростями, 13,3-дюймовым экраном с разрешением Full HD и 100% охватом цветовой палитры sRGB, массой 1,19 кг, толщиной 13,9 мм, 3,5-мм разъемом для наушников 3,5 мм, слотом для карт памяти SD-карт, портами USB 2.0, USB 3.1 и USB-C, интерфейсом HDMI, батареей ёмкостью 50 Втч, стереодинамиками Harman/Kardon и сертификацией TUV Rheinland. Цена ноутбука составляет 765 долларов.