Представлен ноутбук ASUS Dauntless 16 2023 Ryzen Edition

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Dauntless 16 2023 Ryzen Edition, которая станет доступна для покупки в Китае уже завтра по цене в 840 долларов. Новинку оснастили 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen R9 7940H с тактовой частотой от 4 ГГц до 5,2 ГГц и производительным графическим адаптером AMD Radeon 780M, системой охлаждения с одним вентилятором и двумя тепловыми трубками, 16 ГБ оперативной памяти, SSD вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K, кадровой частотой 144 Гц, 100% охватом цветового пространства sRGB и максимальной яркостью 400 нит, корпусом толщиной 17,9 мм и массой 1,8 кг, а также разъемами USB-C, USB-A и HDMI.