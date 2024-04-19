Представлен ноутбук ASUS Daybreak Pro 14 2024

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Daybreak Pro 14 2024, которая основана на 14-ядерном 18-поточном чипе Intel Core Ultra 5 125H с тактовой частотой до 4,5 ГГц и встроенным графическим адаптером Arc Graphics (7-Cores). Новинка также характеризуется 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 МГц, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, дополнительным слотом M.2, 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 500 нит и 100-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, батареей ёмкостью 63 Втч, интерфейсами HDMI, USB-C, USB-A и Thunderbolt 4, а также портом RJ45. На китайском рынке за ноутбук попросят 775 долларов.