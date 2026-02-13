Представлен ноутбук ASUS ExpertBook B5 G2 на Core Ultra Series 3

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков бизнес-серией ASUS ExpertBook B5 G2, которые основана на чипах Intel Core 7 366H, Ultra 7 356H, Ultra 7 355, Ultra 5 335 и Ultra 5 325 с модулем Intel AI Boost для задач ИИ производительностью до 50 TOPS.

Новинки также получили до 96 ГБ ОЗУ DDR5-5600 в двух слотах SO-DIMM, накопители M.2 2280 с до 4 ТБ (PCIe 5.0) и M.2 2230 до 2 ТБ (PCIe 4.0), 14- и 16-дюймовые экраны NanoEdge с разрешением 1920:1200 точек и 2560:1600 пикселей, максимальной яркостью 400 нит, антибликовым покрытием и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, предустановленную операционную систему Windows 11 Pro или Home, соответствие стандарту NIST SP 800-193 с TPM 2.0, поддержкой FIDO2 и аутентификацией через смарт-карты, двойную защиту BIOS, прочность по стандарту MIL-STD-810H, СО с вентиляторами с гидродинамическими подшипниками и пылевым фильтром, интерфейсы Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A и HDMI 2.1, порт RJ45, ридер карт microSD, а также адаптеры Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7. Цены и дата начала продаж ноутбуков будут объявлены позже.
