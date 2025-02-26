Представлен ноутбук ASUS ExpertBook B5 на Core Ultra Series 2

Компания ASUS пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью ExpertBook B5 (B5405CCA), которая основана на чипах Intel Core Ultra Series 2 вплоть до 16-ядерного Core Ultra 7 265H vPro с максимальной частотой 5,3 ГГц и поддержкой Intel AI Boost NPU c производительностью до 13 TOPS.

Новинка также характеризуется до 64 ГБ ОЗУ LPDDR5X 5600 МГц, SSD PCIe 4.0 вместимостью до 2 ТБ, возможностью использования двух накопителей в режиме RAID 0/1, дактилоскопическим сенсором, модулем TPM 2.0, смарт-картридером (опция), клавиатурой с ходом клавиш 1,5 мм и подсветкой, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 точек или 2560:1600 точек, максимальной яркостью 400 нит и кадровой частотой от 60 до 144 Гц, алюминиевым корпусом массой 1,36 кг с прочностью по стандарту MIL-STD 810H, батареей ёмкостью 50 Втч или 63 Втч, 65-Вт зарядкой, поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 (40 Gbps), портами HDMI 2.1 и RJ45, 3,5-мм гнездом для наушников и двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 1 Type-A (один с поддержкой PD 3.0). Цены и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.
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