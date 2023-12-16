Представлен ноутбук ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ExpertBook CX54 Chromebook Plus, которая основана на процессорах Intel Meteor Lake-U от Core Ultra 5 125U до Core Ultra 7 165U. Новинка также характеризуется 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 512 ГБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, батареей ёмкостью 63 Втч, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 2 и двумя Thunderbolt 4, портом HDMI 2.1, ридером для карт для microSD, 14-дюймовым дисплеем с яркостью 500 кд/кв.м и разрешением 2560:1600 пикселей, корпусом с размерами 314:223:16,7 мм и массой 1,3 кг, прочностью по стандарту MIL-STD 810H и дактилоскопическим сенсором. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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