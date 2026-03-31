Представлен ноутбук ASUS ExpertBook P5 G1 на Intel Core Ultra 7 255H

Компания ASUS объявила о выпуске ноутбука ExpertBook P5 G1, который представлен в версиях с 14- и 16-дюймовыми экранами с разрешением 1920:1200 и 2560:1600 точек, соотношением сторон 16:10, антибликовым покрытием, максимальной яркостью до 400 нит и кадровой частотой до 144 Гц.

Новинки также характеризуются 16-ядерным чипом Intel Core Ultra 7 255H с тактовой частотой до 5,1 ГГц или 14-ядерным Ultra 5 225H с частотой до 4,9 ГГц, нейронным блоком с производительностью до 13 TOPS и встроенной графикой Graphics или Arc, до 96 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 5600 МТ/с в двух слотах, двумя слотами M.2 PCIe 4.0 формата 2280 и 2230, веб-камерами с разрешением Full HD или 5 Мп с ИК-модулем, двумя динамиками с поддержкой DIRAC, интерфейсами Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, портом RJ45, батареями ёмкостью 50 или 70 Втч, 90-Вт зарядкой, прочностью по стандарту MIL-STD-810H и фирменной защитой ExpertGuardian. Цены и дата начала продаж пока не раскрываются.
