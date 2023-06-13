Представлен ноутбук ASUS Fearless Pro 15 2023

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Fearless Pro 15 2023, которая оценена в 1260 долларов. Новинка характеризуется 14-ядерным 20-поточным процессором Intel Core i9-13900H, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с возможностью расширения до 40 ГБ, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, дополнительным слотом M.2, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060, 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, кадровой частотой 144 Гц и 100-процентным охватом цветового пространства RGB, корпусом толщиной 17,9 мм, массой 1,88 кг, интерфейсами Thunderbolt 4 и HDMI 2.1, сетевым портом RJ45, аккумулятором ёмкостью 70 Втч, которая заряжается с 0% до 50% за полчаса.