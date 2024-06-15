Представлен ноутбук ASUS Fearless Pro 15 2024 Qualcomm Edition

Компания ASUS представила ноутбук Fearless Pro 15 2024 Qualcomm Edition, который основан на новенькой 12-ядерной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon X Elite. Новинка также характеризуется 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 15-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1620 точек и кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 600 нит, временем отклика 0,2 мс и сертификацией TüV Rheinland Eye Protection Certification, корпусом толщиной 13,9 мм и массой 1,4 кг, двумя портами USB4 и двумя USB-A, интерфейсом HDMI 2.1, кард-ридером, 3,5-мм гнездом для наушников и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7. Ноутбук оценен на дебютном китайском рынке в 1100 долларов.