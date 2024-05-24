Представлен ноутбук ASUS Fearless Pro 15 2024 на Intel Core Ultra 7

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Fearless Pro 15 2024, которая основана на 16-ядерном 22-поточном процессоре Intel Core Ultra 7 с тактовой частотой до 4,8 ГГц. Новинку также оснастили 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-7476 МГц, твердотельным накопителем PCIe NVMe вместимостью 1 ТБ, 15,6-дюймовым экраном Lumina OLED с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 600 нит, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3, 10-битной глубиной цвета, контрастностью 1000000:1, сертификациями DisplayHDR True Black 600, TüV Rheinland Eye Protection Certification и SGS Eye Care, полноразмерной клавиатурой с подсветкой RGB, металлическим корпусом массой 1,5 кг и толщиной 13,9 мм, батареей ёмкостью 75 Втч, интерфейсами Thunderbolt 4 Type-C, USB 3.2 Type-A и HDMI 2.1, слотом для карт памяти MicroSD и 3,5-мм аудиогнездом. Ноутбук уже появился в китайской продаже по цене в 895 долларов.