Представлен ноутбук ASUS ProArt Creation 16 2025

Компания ASUS объявила о выпуске ноутбука ASUS ProArt Creation 16 2025, который основан на 12-ядерном 24-поточном процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 370 с тактовой частотой от 2 ГГц до 5,1 ГГц, графикой Radeon 890M и нейронным движком 50 TOPS XDNA 2.

Новинку также оснастили дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070, 64 ГБ ОЗУ LPDDR5X с частотой 7500 МГц, SSD вместимостью 2 ТБ, системой охлаждения с тремя вентиляторами, четырьмя тепловыми трубками и жидкометаллической термопастой, 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500, корпусом толщиной 14,9 мм, массой 1,8 кг, батареей ёмкостью 90 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, шестью стереодинамиками и тремя микрофонами, Full HD-камерой с механической шторкой, а также множеством современных интерфейсов. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет 18 тысяч юаней или около 200 тысяч рублей.
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