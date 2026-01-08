Представлен ноутбук ASUS ProArt GoPro Edition

Компания ASUS объявила о выпуске ноутбука ProArt GoPro Edition, который основан на 16-ядерном процессоре AMD Ryzen AI Max+ 395 с тактовой частотой до 5,1 ГГц и нейронным процессором производительностью 50 TOPS. Новинка также характеризуется 13-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 3K и поддержкой стилуса, до 128 ГБ оперативной памяти, корпусом массой 1,39 кг и выделенной кнопкой GoPro для запуска GoPro Player. Также сообщается о фирменном приложении StoryCube для импорта, организации и редактирования видео (в том числе и с GoPro Cloud), поддержке видео в формате 360° и годовой подписке GoPro Premium+ с неограниченным облачным хранилищем. Цены и дата начала продаж ноутбука пока не раскрываются.