Представлен ноутбук ASUS ROG Magic 16 Air Ryzen AI Edition

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ROG Magic 16 Air Ryzen AI Edition, которая станет доступна для покупки 28 июля по цене от 1995 долларов. Новинку оснастили 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,5K, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,2 мс, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3 и поддержкой Dolby Vision, 12-ядерным чипом AMD Ryzen 9 HX 370 с тактовой частотой до 5,1 ГГц, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060 или RTX 4070, SSD PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500, системой охлаждения Glacier Cooling Architecture 3.0 с тремя вентиляторами, корпусом из авиационного алюминия толщиной 14,9 мм и массой 1,85 кг, батареей ёмкостью 90 Втч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки, клавиатурой с RGB-подсветкой, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, полнофункциональным портом USB4, интерфейсами HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 Type-C и USB 3.2 Gen 2 Type-A, а также 3,5-мм гнездом для наушников.