Представлен ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 16 2024

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделями ROG Strix SCAR 16 (2024) и ROG Strix SCAR 18 (2024), которые основаны на процессоре Intel Core i9 14900HX. Новинки также оснастили видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4080 или RTX 4090, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe Gen4 вместимостью до 4 ТБ, 16- и 18-дюймовыми экранами ROG Nebula HDR с подсветкой Mini LED, разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 3 мс и 100% покрытием цветового пространства гаммы DCI-P3, аккумулятором ёмкостью 90 Втч, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, разъемом Thunderbolt 4.0, одним интерфейсом USB 3.2 Gen2 Type-C и двумя USB 3.2 Gen2 Type-A, одним разъемом HDMI 2.1, 3,5-мм аудиогнездом и портом LAN 2,5 Гбит/с. Цена и дата начала продаж ноутбуков будут объявлены позже.