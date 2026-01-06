Представлен ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo (GX651) с двумя экранами

Компания ASUS объявила о выпуске нового поколения ноутбука ROG Zephyrus Duo, главной особенностью которого является наличие двух полноценных дисплеев. Новинка характеризуется двумя 16-дюймовыми сенсорными OLED-экранами ROG Nebula HDR с разрешением 3K, кадровой частотой 120 Гц, временем отклика 0,2 мс, пиковой яркостью 1100 нит и 100% покрытием цветовой гаммы DCI-P3, съёмной магнитной клавиатурой, пятью режимами работы благодаря подставке и шарниру с поворотом до 320°, 16-ядерным 32-поточным процессором Intel Core Ultra, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 с TDP 135 Вт, системой охлаждения с двойными вентиляторами и графитовым покрытием процессора и видеокарты, корпусом из алюминия, 64 ГБ ОЗУ LPDDR5X с частотой 8533 МТ/с, накопителем PCIe 5.0 до 2 ТБ, двумя портами Thunderbolt 4 с DisplayPort 2.1 и Power Delivery, батареей ёмкостью 90 Втч и 250-Вт зарядным устройством. Цена и дата начала продаж ноутбука пока не объявлены.

