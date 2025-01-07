Представлен ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 2025 с RTX 5080

Компания ASUS пополнила ассортимент компактных ноутбуков моделью ROG Zephyrus G14 (2025), которая получила процессоры вплоть до 12-ядерного AMD Ryzen AI 9 HX 370 и дискретные видеокарты вплоть до NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop. Новинку также оснастили до 64 ГБ ОЗУ LPDDR5X-7500, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью до 2 ТБ, системой охлаждения Arc Flow второго поколения с жидким металлом и тепловыми трубками, 14-дюймовым экраном ROG Nebula OLED с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, контрастностью 1000000:1, максимальной яркостью 500 нит и временем отклика 0,2 мс, алюминиевым корпусом массой 1,5 кг и толщиной 15,9 мм, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, шестью динамиками и сабвуфером, батареей ёмкостью 73 Втч, поддержкой 240-Вт зарядки, двумя интерфейсами USB-C (один USB4) и двумя USB-A, портом HDMI и 3,5-мм аудиогнездом. Ноутбук появится в продаже в следующем месяце по цене от 2200 долларов.