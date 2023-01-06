Представлен ноутбук ASUS ROG Zephyrus M16 2023

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ROG Zephyrus M16 2023, которая выйдет в китайской продаже под названием ROG Magic 16. Новинку оснастили 16-дюймовым экраном QHD Mini-LED Nebula с поддержкой 1024 зон подсветки, яркостью до 1100 кд/м2, кадровой частотой 240 Гц и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, чипом Intel Core i9-13900H, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 GDDR6 с 16 ГБ видеопамяти, до 64 ГБ ОЗУ DDR5 в двух слотах SO-DIMM, до 2 ТБ на твердотельном накопителе PCIe 4.0, аккумулятором ёмкостью 90 Вт/ч, четырьмя низкочастотными динамиками с технологией Smart Amp, двумя высокочастотными динамиками Dolby Atmos и Hi-Res Audio, предустановленной ОС Windows 11, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

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