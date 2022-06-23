Представлен ноутбук ASUS TUF Dash F15 на базе Intel Alder Lake 12-го поколения

Компания ASUS представила ноутбук ASUS TUF Dash F15 на базе Intel Alder Lake 12-го поколения и графикой NVIDIA GeForce RTX 30-й серии.

ASUS TUF Dash F15 предлагает 15,6-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления до 300 Гц и временем отклика 3 мс. Дисплей обеспечивает 100 % охват цветовой гаммы SRGB. В базовой версии ноутбук оснащается процессором Intel i5 12450H, а топовая построена на базе процессора i7 12650H. Доступно до 16 ГБ DDR5 ОЗУ и накопитель до 1 ТБ M.2 NVME PCIe 3.0. Графика в ноутбуке представлена NVIDIA RTX 3070. Ноутбук оснащен клавиатурой с подсветкой, двумя динамиками с Dolby Atmos, веб-камерой с разрешением 720p и легким корпусом. Варианты портов включают: порт LAN RJ45, HDMI 2.0b, один Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-C, два 2 порта USB 3.2 Gen 1 Type-A и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм. В модели используется аккумулятор емкостью 76 Втч.

Базовая версия ноутбука предлагается по цене 90 990 рупий (1163 доллара).
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