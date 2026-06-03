Представлен ноутбук ASUS TUF Gaming 16 2026 на Core i7-14650HX

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью ASUS TUF Gaming 16 2026, которая базируется на 16-ядерном процессоре Intel Core i7-14650HX с тактовой частотой до 5,2 ГГц. Новинку также оснастили дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop с энергопотреблением до 85 Вт, поддержкой трассировки лучей в реальном времени и масштабирования DLSS 4 с многокадровой генерации кадров, двумя слотами для ОЗУ DDR5 до 64 ГБ в сумме, двумя разъемами для накопителей SSD PCIe 4.0 вместимостью до 2 ТБ, системой охлаждения с тремя тепловыми трубками и двумя вентиляторами, корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H, сетевым портом RJ-45, интерфейсом HDMI, тремя разъемами USB Type-A и одним USB Type-C с поддержкой DisplayPort 2.1 для подключения внешних мониторов и зарядкой Power Delivery для обратной зарядки. Цена и дата начала продаж ASUS TUF Gaming 16 2026 еще не объявлены.