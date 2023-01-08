Представлен ноутбук ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью TUF Gaming A16 Advantage Edition, которая получила корпус с прочностью по американскому стандарту MIL-STD-810H. Новинка характеризуется 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, частотой обновления 165 Гц и 100% охватом цветовой палитры sRGB, а также 240-Гц панелью с разрешением 2560:1600 пикселей, 100% охватом DCI-P3 и поддержкой AMD FreeSync Premium, чипами AMD вплоть до Ryzen 9 7940HS, графическим адаптером dGPU Radeon RX 7700S с 8 ГБ памяти GDDR6 и TGP 120 Вт, до 32 ГБ ОЗУ DDR5-4800, двумя SSD PCIe 4.0 M.2, интерфейсами USB4, USB-A 3.2 Gen 1, один USB-C 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 и RJ-45 (Gigabit Ethernet), четырьмя динамиками и поддержкой Dolby Atmos, веб камера Full HD и ИК-подсветкой, адаптером Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, батареей на 90 Втч, толщиной 22,15-26,75 мм и массой 2,2 кг.

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