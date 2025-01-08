Представлен ноутбук ASUS TUF Gaming A18 с Ryzen 7 260

Компания ASUS представила игровой ноутбук TUF Gaming A18 (FA808), который основан на новом восьмиядерном чипе AMD Ryzen 7 260 с тактовой частотой до 5,1 ГГц. Новинку также оснастили дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, до 32 ГБ ОЗУ DDR5 5600 МГц, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью до 2 ТБ, 18-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, соотношением сторон 16:10, яркостью до 500 нит, временем отклика 3 мс и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, клавиатурой с однозонной RGB Mini LED-подсветкой, батареей ёмкостью 90 Втч, комплектной 240-Вт зарядкой, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, интерфейсами USB 3.2 Gen 2 Type-C (режим DisplayPort, Power Delivery и G-SYNC),портом USB4 (DisplayPort и G-SYNC), двумя разъемами USB 3.2 Gen 2 Type-A, интерфейсами USB 2.0 Type-A и HDMI 2.1, портом RJ-45 LAN, 3,5-мм аудиогнездом и корпусом толщиной 2,67 см и массой 2,6 кг. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.